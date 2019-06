Svezia, bandiera URSS innalzata sul comune di cittadina vicino a Stoccolma

La vicenda è avvenuta la mattina del 17 giorno. È stato il custode dell’edificio del comune di Täby a notare che sul palazzo sventolava la bandiera sovietica. Il servizio di sicurezza ha accolto la notizia con grande serietà e, secondo quanto dichiarato dal capo della sicurezza Gustaf Sundman, ha intenzione di denunciare il fatto alla polizia.

Per ora non è noto chi possa aver innalzato la bandiera: solo i dipendenti del comune hanno accesso all’edificio, spiega il portale locale Expressen.

“Serve la chiave, per questo dobbiamo chiarire come possa essere successo. Deve essere stato di notte, ma ancora non lo sappiamo con cerezza”, ha concluso Sundman.