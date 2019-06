Due minuti alla settimana per salvarsi dal diabete

Per ridurre il rischio di sviluppo del diabete basta fare sport attivamente per due minuti alla settimana. Ma bisogna farlo in modo molto intenso.

Secondo i risultati di una ricerca svolta dagli studiosi della University of Aberdeen, in Scozia, due minuti di attività fisica molto intensa alla settimana sono abbastanza per prevenire il diabete di tipo 2.

I ricercatori hanno costatato che “solo due sessioni di allenamento intenso della durata di un minuto alla settimana possono prevenire il rischio di sviluppo del diabete”.

Gli studiosi ritengono che questi brevi allenamenti intensi non siano meno efficaci di sessioni giornaliere di 30 minuti di attività fisica sostenuta.

I risultati dei ricercatori si basano sull’analisi dello stato di salute di un gruppo di pazienti in sovrappeso e facenti parte del gruppo degli individui maggiormente esposti al rischio dello sviluppo del diabete. I volontari si sono allenati sulla cyclette 10 volte per 6 secondi due volte alla settimana. L’esperimento è andato avanti per 8 settimane.

Al termine dello studio i ricercatori hanno potuto verificare che questi allenamenti brevi ma molto intensi sono abbastanza per migliorare significativamente i valori medici dei pazienti a rischio diabete. In particolare sono stati registrati un miglioramento dello stato del sistema cardiovascolare e un aumento della sensibilità all’insulina grazie alla migliore capacità dell’organismo di purificare il sangue dallo zucchero.