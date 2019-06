Conservatori lituani chiedono all'Adidas di non vendere vestiti con simboli sovietici

L'abbigliamento sportivo rosso con la scritta "CCCP" è stato notato dagli utenti dei social network notato nel negozio londinese dell'Adidas.

L'appello è stato sostenuto dal leader del partito dell'Unione della Patria - Democratici Cristiani di Lituania (TS-LKD) Gabrielius Landsbergis e dalla vicepresidente del partito Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Secondo loro, molti Paesi europei vietano l'uso di simboli sovietici e nazisti. I politici lituani hanno chiesto alla multinazionale tedesca di assicurarsi che tutta la loro merce con gli stemmi sovietici venga rimossa dai negozi ufficiali Adidas.

Lo scorso anno in Lituania erano già state espresse lamentele per la presenza di simboli sovietici nel negozio dell'Adidas.

"C'è ancora chi soffre della "nostalgia per l'impero", ma in qualche modo è inaspettato che tra di loro ci sia la ben nota società @adidas", si legge in un tweet del ministero degli Esteri lituano.

L'ambasciatore lituano negli Stati Uniti Rolandas Krisciunas ed un gruppo di eurodeputati lettoni ed estoni avevano fatto appello alla rete commerciale americana Walmart e ad Amazon con la richiesta di ritirare dalla vendita le magliette con i simboli sovietici.