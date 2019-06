Morto l'ex presidente dell'Egitto Mohamed Morsi

Secondo quanto riportato, il presidente egiziano spodestato nel 2013 è morto durante un'udienza in tribunale nel caso di spionaggio di cui era accusato.

Morsi, uno dei leader del movimento islamico “Fratelli Musulmani”, era sotto processo per aver organizzato una maxi evasione dal carcere e per i disordini durante gli eventi della primavera araba all'inizio del 2011.

In precedenza i giudici egiziani avevano condannato a morte Morsi, tuttavia la corte suprema aveva annullato la sentenza e inviato gli atti del caso per una revisione del processo "per lacune nelle prove".

Morsi ed altri 26 dei suoi principali sostenitori erano stati accusati di aver organizzato l'assalto alle prigioni durante le rivolte all'inizio del 2011, così come omicidi e tentati omicidi di agenti di polizia a guardia carcerarie. Secondo l'accusa, avrebbe realizzato queste azioni seguendo un piano orchestrato da organizzazioni islamiste straniere.