Nuovo comando USA sarà in Polonia

Il ministro della Difesa è certo che questa decisione rafforzerà significativamente la sicurezza del paese dalla minaccia di un conflitto militare globale.

“Il potenziale aggressore capisce che la violazione dei confini della Polonia e l’attacco alla Polonia significano non solo l’inizio di un conflitto locale, ma anche globale”, ha detto il ministro in diretta alla radio polacca.

In precedenza era stato reso noto che gli USA e la Polonia avevano preso accordi per la dislocazione in territorio polacco di una squadriglia di droni di ricognizione MQ-9 Reaper e che Washington aveva intenzione di aumentare la quantità di soldati presenti nel paese di un migliaio di persone, che si sarebbero aggiunte ai 4500 militari americani già in servizio in Polonia.

A sua volta la Polonia si è impegnata a preparare tutte le infrastrutture necessarie e costruire a proprie spese un aeroporto militare che possa essere utilizzato per il trasporto delle forze armate “per le esercitazioni o in caso di imprevisti”.