Misteriosa creatura terrorizzava i pesci in un lago britannico

Per tre anni nel lago Mesters vicino alla città di Scunthorpe (Lincolnshire, Regno Unito), i pescatori trovavano pesci con code danneggiate, riferisce il Daily Mail. Non riuscivano a capire a cosa fosse dovuto. Recentemente Connor Brocklesby, un bambino di soli 4 anni, e suo padre sono andati a pesca. Il bimbo non sospettava che sarebbe stato lui a risolvere questo enigma. Sulla riva il bambino ha avvistato una grande tartaruga riferendolo a suo padre.

Si è scoperto che Connor aveva scoperto una testuggine azzannatrice di cinque chili, una specie di tartaruga molto grande ed aggressiva. I laghi locali non sono il suo habitat naturale. Il padre del ragazzo ha ipotizzato che il rettile possa essere stato abbandonato da qualcuno che non poteva prendersene cura. Ora gli animalisti si prenderanno cura della tartaruga.

"Sono nel campo della pesca da oltre trent'anni, conosco bene questo lago, questo animale non l'ho mai visto prima. Non avrei potuto immaginare che una tartaruga potesse essere la causa di tutto questo", ha detto Mark Gregory, collaboratore del dipartimento di Pesca della zona.