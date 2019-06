Nuovo insediamento israeliano viene chiamato "Ramat-Trump"

Il governo israeliano ha deciso di nominare il nuovo insediamento sulle alture del Golan in onore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump Riportano i media russi.

L'insediamento sarà chiamato "Ramat-Trump" ("Altura Trump" in ebraico ). Con questo il governo israeliano vuole ringraziare il leader americano per aver riconosciuto le alture del Golan come territorio di Israele.

"Siamo orgogliosi di avere l'opportunità di concludere un accordo e rendere omaggio al nostro grande amico. Continueremo a costruire e a sviluppare il Golan a beneficio dei suoi abitanti, nell'interesse del futuro dell'intero stato di Israele ", ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il 25 marzo, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un decreto che riconosce la sovranità degli Stati Uniti dello stato ebraico sulle alture del Golan. Altri paesi, tra cui Russia e Cina, non considerano questi territori israeliani.

Nel dicembre 2017, Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e ha annunciato il trasferimento dell'ambasciata statunitense. La comunità mondiale rifiuta di seguire l'esempio degli americani, poiché la parte orientale di Gerusalemme fu annessa da Israele durante la guerra dei sei giorni del 1967.

Le alture del Golan, appartenenti alla Siria dal 1944, furono conquistate da Israele nella guerra dei sei giorni. Nel 1981, il parlamento israeliano adottò la legge "Sulle alture del Golan", che proclamarono unilateralmente la sovranità del paese su questo territorio. La risoluzione 497 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha quindi riconosciuto l'annessione come non valida, Damasco continua a considerare questi territori come propri.