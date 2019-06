Germania incrementa spesa militare - Frankfurter Allgemeine

Angela Merkel ha ammesso che, in passato, all’esercito tedesco sono stati assegnati fondi insufficienti, scrive Frankfurter Allgemeine. "Ci sono stati anni in cui la Bundeswehr non è stata sufficientemente sostenuta. Pertanto, il fatto che abbiamo aumentato il bilancio militare per diversi anni consecutivi e continueremo ad aumentarlo il prossimo anno è anch'esso positivo", ha osservato la Merkel.

Secondo la pubblicazione, nel 2020 si prevede di aumentare il bilancio militare della Germania di altri 2 miliardi di euro rispetto al 2019. Allo stesso tempo, il suo volume non raggiungerà ancora il livello originariamente richiesto dal ministro della Difesa della Germania, Ursula von der Leyen.

Secondo la Merkel, ulteriori fondi permetteranno alla Bundeswehr di svolgere nuovi compiti, oltre a fornire all'esercito attrezzature all’avanguardia.

Frankfurter Allgemeine ricorda che la Germania, come altri paesi membri della NATO, si è impegnata a portare la sua spesa militare a un livello del 2% del PIL entro il 2024. Tuttavia, nel 2020, la spesa militare ammonterà solo all'1,37% del PIL tedesco e nel 2023 la loro quota nell'economia scenderà all'1,25%. Un tale sviluppo di eventi potrebbe dar luogo a conflitti, principalmente con gli Stati Uniti, osserva il giornale.