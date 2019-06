L'aereo più grande del mondo potrebbe essere venduto per 400 milioni $

Il progetto del vettore Stratolaunch è nato per lanciare i razzi in orbita da un'altezza di 9.100 metri. Inizialmente la società aerospaziale Stratolaunch Systems prevedeva di lanciare il missile da crociera Pegasus XL, progettato per il lancio di satelliti commerciali nell'orbita terrestre bassa. In futuro l'aereo sarà in grado di trasportare fino a tre missili.

A metà aprile Stratolaunch, il più grande aereo del mondo, aveva compiuto il suo primo volo. L'aereo è decollato dalla poligono nel deserto del Mojave (California), il volo è durato 2 ore e mezza ad una quota di 5mila metri con una velocità massima di 304 chilometri all'ora. In questo primo test, i piloti hanno valutato le prestazioni di volo.

Secondo il canale, il prezzo include la proprietà intellettuale del progetto dell'aeromobile, così come i diritti sulle infrastrutture legate al progetto.

Il canale televisivo aggiunge che né Stratolaunch né Vulcan non hanno commentato le voci sulla vendita del progetto, ma un portavoce della compagnia ha confermato che l'aereo è pronto per volare.