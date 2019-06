Parigi, nella cattedrale di Notre Dame è stata celebrata la prima messa dopo l'incendio

La messa è iniziata alle 18.00 e vi ha potuto partecipare un numero limitato di fedeli, per motivi di sicurezza. Il vicario dell'arcidiocesi parigina Philip Mars ha dichiarato a Sputnik le poche persone ammesse alla funzione dovranno indossare un elmetto protettivo.

Durante la messa è stato consacrato l'altare della cattedrale.

La sera del 15 aprile un incendio di vaste proporzioni ha distrutto parte del tetto e la guglia. Stando agli inquirenti, l’incendio è scoppiato per cause accidentali, ma l’inchiesta prosegue. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sua intenzione di restaurare Notre Dame in cinque anni. Organizzazioni internazionali e grandi aziende hanno offerto fondi e assistenza per i lavori di restauro.