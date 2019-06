NYT: aumentano i cyberattacchi americani contro il sistema energetico russo

Tali attacchi, afferma la pubblicazione, sono avvenuti attraverso software capaci di raccoglie quante più informazioni possibili sul sistema energetico russo e, possibilmente, disattivare alcuni dei suoi elementi.

"È diventato molto, molto più aggressivo nel corso dell'ultimo anno", ha detto un funzionario dell'intelligence, mantenendo l'anonimato ma rifiutandosi di discutere di programmi specifici. "Stiamo facendo cose su una scala mai contemplata prima."

Alcuni funzionari hanno descritto l'intento di queste operazioni come un "segnale" alla Russia; altri, invece, lo ritengono una presa di posizione degli Stati Uniti per rispondere se Putin dovesse diventare più aggressivo.

La pubblicazione spiega che dal 2012 l’intelligence statunitense ha cercato di raccogliere informazioni sul sistema energetico russo, ma ora "la strategia è cambiata nella direzione di un'azione offensiva... inteso in parte come un avvertimento, e in parte per essere pronti a condurre degli attacchi informatici in caso di un grave conflitto tra Washington e Mosca”.

“La questione cruciale - impossibile da risolvere senza l'accesso alle informazioni classificate dell'operazione - è quanto in profondità nella rete russa gli Stati Uniti sono riusciti ad infiltrarsi. Solo allora sarà chiaro è possibile far piombare la Russia nell'oscurità o paralizzare i suoi militari - una questione che potrebbe non essere risolta fino a quando il codice non verrà attivato”, sostiene la pubblicazione.

Queste operazioni, osserva la testata, sono portatrici di un “significativo rischio di intensificare la quotidiana guerra fredda digitare tra Washington e Mosca”.