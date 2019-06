Ex ministro esteri austriaco rivela i dettagli dell'invito di Putin al suo matrimonio

L'ex ministro degli esteri austriaco Karin Kneissl, in un'intervista al canale televisivo austriaco Puls 4, ha raccontato i dettagli dell’invito al suo matrimonio del presidente russo Vladimir Putin.

La Kneissl ha spiegato di aver consegnato l’invito a Putin nel giugno 2018, mentre il presidente russo si trovava in visita a Vienna per partecipare, insieme al presidente austriaco Alexander Van der Bellen, all'apertura di una mostra al Kunsthistorisches Museum. La Kneissl ha colto l’occasione dell’evento per consegnare gli inviti ai colleghi del governo. Tuttavia, le era rimasto un invito e ha deciso di darlo al presidente russo.

"Mi era avanzato un invito, quindi ho chiesto a mio marito cosa ne pesava se l’avessimo dato a Putin", ha detto la Kneissl.

L’ex ministro ha aggiunto di essere rimasta sorpresa dal fatto che Putin avesse accettato l’invito.

Il matrimonio di Karin Kneisl e con il finanziere Wolfgang Meilinger è stato celebrato il 18 agosto 2018. Il presidente russo ha regalato agli sposi un samovar Tula e la performance del Kuban Cossack Choir. Putin ha ballato con la Kneissl e ha anche fatto un brindisi in tedesco.