Negli archivi spagnoli trovata la prima lettera su successo spedizione di Cristoforo Colombo

La lettera era stata scritta dal re portoghese Giovanni II, che nel 1493 si trovava con la sua corte a Lisbona. La lettera era indirizzata a Ferdinando d'Aragona, che in quel momento era a Barcellona con sua moglie, la regina di Castiglia Isabella.

"Il vostro ammiraglio è arrivato qui con le ricchezze del mare al porto della nostra città di Lisbona, siamo molto felici di vederlo", si legge nel messaggio, citato dal quotidiano La Razón.

È curioso che la lettera non sia indirizzata ad entrambi i sovrani cattolici, ma solo a Ferdinando.

"La lettera è stata trovata nell'archivio dei grafici di Vilagonsalo tra i documenti di Rodrigo Arias Maldonado, che era uno dei consiglieri dei sovrani", ha dichiarato la direttrice degli Archivi.

In Castiglia nel XV secolo non esistevano uffici reali ed i documenti venivano conservati dai cortigiani.

Le ragioni per cui Colombo decise di ormeggiare a Lisbona, e non in nessun altro porto, ad esempio Porto o l'Algarve, potevano essere due: o la sua nave era in uno stato così deplorevole che non poteva più navigare oltre, o Colombo voleva mostrare al re portoghese il suo errore per non aver finanziato la sua spedizione, come aveva chiesto prima di recarsi in Castiglia.

Secondo la direttrice degli Archivi, che ha lavorato alla decifrazione del messaggio scritto in portoghese antico, il testo esprimeva chiaramente l'insofferenza di Giovanni II.

"Sembra che sia infastidito. Per il fatto che il primo Paese in cui Colombo sia sbarcato dopo il suo viaggio è stato lo Stato confinante. Gli sembrava una provocazione".