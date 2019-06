Turchia, Cavusoglu: Ankara pronta a rispondere agli USA in caso di sanzioni per S-400

Oggi il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che Ankara è pronta a rispondere a Washington in caso di introduzione di sanzioni per l’acquisto dei sistemi missilistici antiaerei russi S400. Lo riferisce l’agenzia Anadolu.

"Se gli Stati Uniti inizieranno a prendere misure negative, noi faremo lo stesso. l'America ha preso una serie di decisioni, non intendiamo rimanere in silenzio. Se c'è un atteggiamento negativo nei nostri confronti, allora noi lo avremo nei loro", ha detto Cavusoglu.

Egli ha sottolineato che la Turchia è determinata ad acquistare i sistemi S400 e non intende rinunciarvi.

"Riguardo gli S400, siamo determinati a non voler ritirarci. Abbiamo bisogno di soddisfare il nostro bisogno di tali sistemi e lo abbiamo fatto con la Russia", ha sottolineato Cavusoglu.

In precedenza il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’attuazione dell’accordo con la Russia per l’acquisto dei sistemi missilistici antiaerei S-400. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato che gli S-400 sono già stati pagati e saranno consegnati a luglio.

Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sulla Turchia affinché rinunciasse all’acquisto dei sistemi missilistici russi S-400, minacciando l’espulsione dalla NATO e il divieto d’acquisto dei caccia F35.

Il sistema di contraerea S-400 "Triumf" è progettato per la difesa dai bombardamenti aerei dell'aviazione nemica, per neutralizzare i missili da crociera e tattico-balistici a medio raggio in condizioni di combattimento e guerra elettronica.

