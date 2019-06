In futuro, basi militari fatte di biocemento

A volte i militari devono costruire nuove basi aeree in luoghi difficilmente accessibili dove è un problema anche trasportare persone e mezzi. Gli esperti di Blue Horizons, il centro di ricerca delle forze armate statunitensi, vogliono semplificare questo compito e hanno proposto di non costruire piste di atterraggio e altre infrastrutture, ma di “farle crescere” con l’utilizzo dei batteri.

Per la realizzazione del progetto, denominato Medusa, Blue Horizons collabora con BioMASON, un’azienda produttrice di biocemento basata in Nord Carolina i cui ricercatori hanno capito come trasformare sabbia e terreno in materiali duri semplicemente aggiungendovi acqua ricca di sostanze nutrienti e batteri speciali.

Crescendo, i batteri producono cristalli di carbonato di calcio che collegano l’uno all’altro i granelli di sabbia. Riempiendo di questo composto degli appositi stampi si possono ottenere mattoni dalla consistenza rigida adatti alle costruzioni, scrive Popular Mechanics.

Blue Horizons spera che il biocemento possa sostituire non solo i mattoni, ma anche il cemento tradizionale, ad esempio come copertura delle piste di atterraggio. I primi esperimenti, compresa la creazione di un prototipo di 230 metri quadrati, hanno confermato che la tecnologia può essere applicata anche fuori dai laboratori e non necessita di ulteriori modifiche.

L’innovazione permetterà di ridurre notevolmente la quantità di persone e attrezzature necessarie per costruire le basi aeree. E come base del materiale da costruzione si potrà usare il terreno locale. Tuttavia non si sa ancora quanto tempo ci voglia per costruire un intero aerodromo.