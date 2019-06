BI: il nuovo radar cinese è funzionale ma impreciso e vulnerabile

Il responsabile del progetto Liu Yongtan sostiene che il nuovo radar opera nel campo elettromagnetico ad alta frequenza e consente di rilevare bersagli marini e aerei a una distanza di centinaia di chilometri in tutte le condizioni meteorologiche.

La principale differenza tra il nuovo radar e il sistema radar convenzionale è che le onde elettromagnetiche di quest'ultimo si muovono in linea retta. Poiché la superficie della Terra è rotonda, non possono vedere il bersaglio dietro l'orizzonte. Il nuovo radar cinese, invece, irradia onde che viaggiano lungo la superficie del mare, il che rende possibile rilevare oggetti marini e aerei oltre la linea di vista diretta.

Per la sua invenzione, Liu Yongtan è stato proposto per il Premio di Stato, poiché, secondo gli esperti militari, il radar ha notevolmente ampliato la capacità della Cina di resistere alle minacce esterne ed è stato già definito "la prima linea di difesa del paese".

Tuttavia, secondo gli esperti occidentali, il nuovo radar cinese non è in grado di rilevare i caccia stealth, soprattutto le sue limitazioni non gli permetteranno di localizzare il caccia americano F-35.

"Può segnalare la presenza di qualcosa, ma non sarà in grado di determinare di cosa si tratta e il suo esatto posizionamento", ha detto Todd Harrison, esperto del Centro di studi strategici e internazionali.

Justin Bronk del Royal United Institute for Defense Studies crede che il nuovo radar consentirà alla Cina di espandere la sua conoscenza di dove operano gli aerei invisibili degli Stati Uniti. Tuttavia, non può essere usato per guidare i missili a distruggere i bersagli americani.

Questo radar, inoltre, è vulnerabile agli attacchi, in quanto è facilmente visibile dallo spazio ed è soggetto agli effetti della guerra elettronica. Quindi, può essere utile solo nelle prime fasi della battaglia, perché una volta localizzato sarà molto semplice disabilitarlo.