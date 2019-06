La US Air Force inizia i test del prototipo di un missile ipersonico

I test si sono svolti mercoledì presso la base dell’aeronautica di Edwards, in California.

"Durante i test, sono stati raccolti i dati relativi alla resistenza frontale e gli effetti delle vibrazioni sull'arma stessa e sull'attrezzatura esterna dell'aereo. Il prototipo del missile era primo di esplosivo e non è stato sganciato dal B-52. Questo tipo di raccolta dati è necessario per tutti i sistemi di armi sviluppati dell'aeronautica", afferma il comunicato.

Il missile ipersonico aria-terra ARRW è stato sviluppato dalla Lockheed Martin Corporation e da altre società a partire dal 2018. Per la sua progettazione sono stati stanziati 480 milioni di dollari.

La US Air Force ha affermato che il missile ARRW entrerà in servizio entro l’ottobre del 2021. contemporaneamente, è in fase di sviluppo il razzo ipersonico a lunga gittata HCSW, per la cui creazione nell'aprile 2018 sono stati stanziati 928 milioni di dollari.