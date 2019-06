Media: la velocità supersonica può danneggiare il caccia F-35

Le versioni per la US Navy e i Marine Corps del caccia di quinta generazione F-35 presentano una serie problemi che potrebbero compromettere l’affidabilità del velivolo. Lo afferma un articolo pubblicato oggi su Defense News.

Ad alta quota, il caccia F-35 può volare a velocità supersoniche solo per brevi scatti, altrimenti c’è il rischio di danni strutturali e della perdità delle capacità stealth.

Malgrado la questione sia stata segnalata come urgente, osserva la pubblicazione, il Pentagono non sta facendo niente per risolverli.

Questi problemi sono stati scoperti per la prima volta alla fine del 2011. Durante un volo alla velocità di mach 1,3-1,4 Mach, la copertura stealth svanì e il velivolo subì danni strutturali.

Il direttore del programma F-35 del Pentagono, il vice ammiraglio Mat Winter, ha dichiarato che il governo non intende eliminare completamente le carenze ed è pronto ad assumersi la responsabilità di ulteriori rischi. Spiegando le ragioni di tale decisione, ha affermato che tali problemi sovvengono solo quando il caccia opera al limite delle sue capacità.