Il Cremlino commenta l'espansione della cooperazione militare tra Polonia e USA

"Da parte del Cremlino non ci sono dubbi, ma nessuno dovrebbe averne sul fatto che i militari russi, con grande attenzione, stanno registrando tutti questi messaggi, analizzano le informazioni e fanno in modo che tali misure non minaccino in alcun modo la sicurezza nazionale", ha detto Peskov.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la Polonia avrebbe acquistato 32 caccia di quinta generazione F-35. È stato inoltre reso noto che gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei loro soldati in Polonia e vi dispiegheranno i droni da ricognizione MQ-9.

La Polonia, dal canto suo, si impegnerà a preparare, a proprie spese, tutte le infrastrutture necessarie per ospitarli, nonché costruire un aeroporto militare, destinato al trasferimento di un massiccio numero di truppe "per esercitazioni e per un evento imprevisto".

Una fonte ha dichiarato a Sputnik che le autorità polacche sperano di forzare la ricezione dei caccia F-35, se gli Stati Uniti decideranno di negarli alla Turchia. Lo scorso marzo, il ministro della difesa polacco ha firmato un piano di modernizzazione tecnica delle forze armate fino al 2026. Nell’ambito di questo programma, la Polonia acquisterà 32 caccia F-35 per sostituire i Su-22 e i MiG-29 sovietici attualmente in servizio.