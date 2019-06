Le fonti di energia rinnovabili hanno superato il carbone in USA

Una delle promesse elettorali del presidente USA Donald Trump era di far rinascere l’industria del carbone. Eppure, come fa notare Electrek, il presidente non se la sta cavando bene su questo fronte. Secondo la Commissione Federale sulla regolazione energetica ad aprile di quest’anno la potenza energetica proveniente dalle fonti rinnovabili negli USA per la prima vota ha superato quella delle stazioni elettriche al carbone.

L’energia elica, solare, idrica, della biomassa e geotermica hanno totalizzato il 21,56% dell’energia prodotta negli Stati Uniti, pari a 257,53 GW, mentre le stazioni al carbone hanno prodotto il 21,55% del totale, raggiungendo i 257,48 GW.

Gran parte dell’energia pulita in USA proviene dalle stazioni idroelettriche, ma presto la situazione cambierà. Già oggi l’energia elica resta indietro rispetto a quella idrica di solo 1,82 GW e nel prossimo futuro la sorpasserà.

Nei prossimi anni il divario tra energia al carbone e fonti rinnovabili non farà che aumentare.

Nonostante la vittoria sul carbone, le fonti di energia rinnovabile per ora non sono riuscite a diventare la principale fonte di energia negli Stati Uniti. La leadership appartiene ancora al gas naturale, più pulito del carbone, che ad aprile ha prodotto il 44,44% dell’energia in America.

Nella maggior parte delle zone del mondo le fonti di energia rinnovabile sono diventati la fonte energetica meno costosa e di conseguenza investire sul carbone e sul gas è diventato sconveniente dal punto di vista economico.