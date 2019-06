WP: Trump vuole l’impeachment

Negli Stati Uniti si è discusso attivamente se il presidente Donald Trump avesse commesso un crimine, ma, secondo il quotidiano The Washington Post, la questione principale è se Trump sia adatto al ruolo di presidente.

La questione se il capo dello stato abusa del potere e dimostra la sua incapacità di servire il paese nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione è la chiave della procedura di impeachment. Quando Trump dichiarò che il Congresso non poteva avviare un'indagine sul presidente, a meno che ciò non avvenisse sotto l'impeachment, mostrò il suo disprezzo per uno dei principi della democrazia americana: nessun uomo, nemmeno il presidente, può essere al di sopra della legge.

Stando alla nota depositato da Trump presso il secondo più importante tribunale degli Stati Uniti, il Congresso "sta cercando di dimostrare che il presidente ha violato la legge" e che non può farlo, dal momento che è una prerogativa del potere esecutivo.

Il WP crede che in realtà non è così: il Congresso può occuparsi delle finanze del presidente, sia nel quadro della procedura di impeachment che al di fuori di esso. Nonostante ciò, la dichiarazione di Trump può essere interpretata come se egli stesso fosse desideroso di iniziare la procedura di impeachment.