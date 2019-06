I nuovi radar cinesi non lasciano chance ai caccia USA F-22 e F-35

La Cina porta avanti la realizzazione del sistema radar basato in mare finalizzato a intercettare gli aerei “invisibili” e ottimizzato anche per individuare i caccia americani di quita generazione F-22 e F-35.

Secondo il Military Watch il sistema sarà difeso dai missili antiradar ad alta velocità AGM-88 HARM, dai caccia bombardieri F/A-18E e dagli aerei Growler EA-18G, sviluppati per la guerra elettronica.

Il nuovo radar è stato progettato da un gruppo di ricercatori capitanati dal professor Liu Yongtan, rinomato specialista nel campo dei radar e membro dell’Accademia delle Scienze Cinese.

Il radar può funzionare in qualsiasi condizione meteo e individuare i bersagli in aria e in mare a centinaia di chilometri di distanza.

Il nuovo radar ha un valore inestimabile per la Cina in quanto gli aerei a bassa visibilità e i missili antiradar sono considerate le minacce di maggiore entità per il sistema di difesa contraerei cinese.

Se prima il sistema di monitoraggio cinese copriva solo il 20% del territorio marino confinante con il paese, con il nuovo radar la Cina otterrà la copertura totale della regione.