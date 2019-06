Notre Dame, presto la prima messa dopo l’incendio

Nella Cattedrale di Notre Dame de Paris si terrà la prima messa dopo l’incidente avvenuto ad aprile. La liturgia sarà il simbolo della rinascita della cattedrale, seppur con qualche misura di sicurezza, come l'uso di caschetti antinfortunio

Il 15 luglio nella Cattedrale di Notre Dame si terrà la prima messa dopo l’incendio, scrive Le Figaro. Per motivi di sicurezza potrà assistere un numero ristretto di persone che dovranno indossare i caschetti di sicurezza: in alcuni punti, infatti, c’è ancora il rischio di crollo. Il sacerdote indosserà il suo solito abito, ma anche lui dovrà aggiungervi il casco antinfortunio.

Sono in molti a vedere un certo simbolismo in questo evento. In quei giorni si celebrerà la Trinità e la messa simboleggerà la rinascita della cattedrale più importante di Francia.

Inoltre in società si discute attivamente il ruolo di Notre Dame e se sia prima di tutto un luogo di culto religioso o un monumento di valore storico.

Gli ecclesiastici, convinti che sia proprio la sua funzione religiosa a conferire una tale importanza alla cattedrale, hanno chiesto di potervi celebrare la messa fin dal primo giorno dopo l’incendio, anche se fosse stato necessario occupare solo una parte dell’edificio, per restituire a Notre Dame la sua santità. Ora i sacerdoti avranno la possibilità di far rinascere la cattedrale.