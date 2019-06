Putin: i rapporti tra Russia e USA stanno degradando

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i rapporti tra Russia e USA stanno peggiorando. Restano le speranze di un incontro durante il prossimo vertice del G20 in Giappone.

Tuttavia il leader russo ha espresso la speranza che dopo il summit del G20 in programma per il 28-29 giugno a Osaka, Giappone, i due paesi avranno la possibilità di intavolare un dialogo costruttivo e creare condizioni favorevoli per la collaborazione economica.

Il 6 giugno il ministro degli Affari Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che per ora non sono arrivate proposte concrete da parte degli americani per un incontro dei presidenti ai margini del G20.

L’ultima conversazione testa a testa tra Donald Trump e Vladimir Putin si è tenuta in Argentina nel novembre 2018.