Elon Musk annuncia creazione dell'auto sommergibile di James Bond

La domanda sulle prospettive per la creazione di un veicolo anfibio è stata fatta a Musk durante un incontro con gli azionisti.

"È bello che lo avete menzionato... abbiamo davvero sviluppato il progetto di un'auto sommergibile, come nel film "La spia che mi amava" del 1977", ha risposto Musk, citato da Business Insider.

"Penso che il mercato di una macchina del genere sia piccolo, ma pieno di entusiasmo", ha detto Musk, aggiungendo che al momento si parla della creazione di un prototipo espositivo.

Nel 2013 ad un'asta a Londra Musk acquistò l'automobile Lotus Esprit per quasi un milione di dollari, che nel film di James Bond era stata usata come sottomarino. In seguito il magnate aveva riferito la sua delusione per il fatto che in realtà questa vettura non prevedeva la trasformazione in un veicolo subacqueo.