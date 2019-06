Le potenze nucleari non dovrebbero considerare soluzioni militari, dice Imran Khan

Prima di recarsi a Bişkek, Kirghizistan, per il summit dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Imran Khan concede a Sputnik un’intervista esclusiva, la prima rilasciata in Russia da quando è diventato primo ministro.

Le potenze nucleari non dovrebbero guardare alle opzioni militari come a una potenziale soluzione ai loro attriti, ha detto il primo ministro del Pakistan Imran Khan in un’intervista a Sputnik.

“Risolviamo tutte le nostre differenze attraverso il dialogo. In realtà è questo l’unico modo per risolvere le nostre differenze. Non è possibile che due paesi dotati dell’arma nucleare debbano pensare di risolvere le differenze attraverso mezzi militari. È follia”, ha detto Khan sulle differenze del suo paese con l’India.

A marzo il maggior generale pakistano Asif Ghafoor aveva detto a Sputnik che Islamabad vedeva le sue armi nucleari come deterrente per prevenire lo sviluppo di guerre reali.