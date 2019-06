Violato dagli hacker l'account su Twitter del premier russo Medvedev

Questo pomeriggio è stato violato l'account su Twitter del premier russo Dmitry Medvedev, segnala Sputnik con riferimento all'ufficio stampa del consiglio dei ministri. Si sottolinea che l'account è tornato sotto controllo.

Gli hacker avevano colpito l'account in lingua inglese del premier russo @MedvedevRussiaE.

Al momento è pubblicato un tweet di auguri per il Giorno della Russia, una festa nazionale. Ma per un po' di tempo era apparso un tweet con una serie insignificante di lettere e parole in alfabeto latino in risposta ad un messaggio dell'ambasciatore iracheno a Mosca Haidar Hadi.

Дмитрий Медведев в англоязычном твиттере не вполне традиционно поздравляет с Днем России (твит уже удален) pic.twitter.com/IUQnuGLtNY — Незыгарь (@nezygaru) 12 июня 2019 г.

​Nell'agosto 2014 nell'account su Twitter di Dmitry Medvedev erano apparsi messaggi con le sue dimissioni, oltre a critiche ai suoi colleghi nel governo. Successivamente l'ufficio stampa dell'esecutivo aveva riferito che l'account era stato violato.

Nella versione russa dell'account su Twitter, Medvedev ha 4,84 milioni di follower, nella versione inglese 1,04 milioni. Allo stesso tempo i tweet nelle due versioni non sempre coincidono.