National Interest: nuova pistola russa PL-15 è un “balzo quantico”

La rivista americana National Interest ha espresso la sua ammirazione per la nuova pistola russa Lebedev PL-15 definendola “un balzo quantico”.

Secondo il National Interest la Lebedev PL-15 supera di gran lunga gli analoghi, tra cui la pistola Makarov, ed rappresenta un grande passo in avanti rispetto ai modelli esistenti.

La PL-15 riunisce le qualità migliori delle pistole russe e straniere. Il principale pregio dell’arma è il sistema di innesco automatico che sfrutta l’inerzia del contraccolpo dell’otturatore e il grilletto ad azione doppia.

Inoltre la rivista presta attenzione alla possibilità di utilizzare l’arma per un periodo di tempo prolungato (non meno di 10 mila spari) e la leggerezza della struttura grazie al telaio in lega d’alluminio.

Secondo il National Interest, le nuove pistole saranno utilizzate soprattutto dai reparti speciali dell’esercito e diventeranno un degno sostituto delle Glock.

La pistola PL-15 è stata progettata per l’utilizzo con proiettili di calibro 9x19 millimetri (Parabellum). La lunghezza dell’arma è 220 mm (la canna è di 127 mm), la larghezza è 28 mm, l’altezza è 136 mm. La versione base della pistola è dotata di caricatore da 14 cartucce. Lo spessore dell’arma è di 21 mm nella parte anteriore e raggiunge i 28 mm nell’impugnatura. Questi parametri assicurano alla PL-15 le migliori caratteristiche di compattezza nella sua classe.