Russia sempre più presente nell’Artico, dice il segretario generale della NATO

“Abbiamo discusso anche la situazione al nord… Dobbiamo cercare di continuare a lavorare sul mantenimento di un basso livello di tensione nell’Estremo Nord, nonostante vediamo una presenza militare maggiore, soprattutto del potenziale russo, qui, nell’Estremo Nord”, ha detto il segretario generale della NATO.

Il consigliere di Trump per la sicurezza John Bolton ha precedentemente dichiarato che nel prossimo futuro gli USA renderanno costante la propria presenza in Artico con l’introduzione delle nuove rompighiacci.

Secondo Bolton “la guardia costiera (americana, ndr) farà il primo passo nel ripristino della leadership dell’America in Artico, cui per lungo tempo non è stata data importanza”. La guardia costiera USA aiuterebbe Washington a controbilanciare l’influenza crescente della Russia in Artico e a contrastare le pretese della Cina, sostiene Bolton.

Il rappresentante della Russia presso il Consiglio artico Nikolaj Korčunov ha detto a Sputnik che la nuova politica degli USA in Artico è finalizzata a trasformare la regione in un potenziale teatro di guerra.