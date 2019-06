Nuovo graffito di Banksy all’aeroporto di Heathrow, Londra

Il graffito è raffigurato in una fotografia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell’artista ed è stato eseguito sulla saracinesca che chiude il passaggio alla zona di controllo doganale per i passeggeri provenienti dall’Unione Europea.

“KEEP OUT” (vietato l’ingresso) recita il graffito, ma la lettera “T” è come “caduta” dalla scritta e in basso un grosso topo se ne arma per colpire il lucchetto che tiene chiusa la saracinesca.

In sole 12 ore il post su Instagram ha ottenuto più di 700 mila like.

L’identità di Banksy, che ha cambiato la percezione di massa della street art, è ancora oggi sconosciuta. Le sue opere, ironiche e argute, si schierano contro la politica, la guerra, il capitalismo e i predicatori morali, attirando l’attenzione di giornalisti, fotografi, vandali, critici dell’arte e collezionisti.