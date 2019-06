Storico polacco parla di come evitare il conflitto con la Russia

"Per secoli, la Russia è stata - per usare un eufemismo - un nostro vicino molto pesante e un rivale molto difficile: non è facile oltrepassare le circostanze geopolitiche", ha detto.

A suo parere, per evitare lo scontro, i due "rivali di lunga data" devono rinunciare alla lotta per un posto al sole e trovare punti di contatto. A proposito ricorda che entrambi i popoli si convertirono al cristianesimo quasi simultaneamente: in Russia accadde 22 anni dopo che il principe Miecislao I prese questa decisione in Polonia.

"Per questo motivo non possiamo perdere la speranza che <...> l'orizzonte del conflitto geopolitico non ricopra il ruolo di verdetto finale in relazione ai rapporti tra russi e polacchi", ha concluso.