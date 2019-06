Controspionaggio britannico accusato di "gestione illecita di dati"

"Queste scioccanti rivelazioni mostrano come l'MI5 abbia gestito illegalmente i nostri dati per molti anni, conservandoli quando non avevano alcuna base legale per farlo, comprese le informazioni più sensibili: le nostre chiamate e messaggi, le informazioni sulla nostra locazione, sulla nostra cronologia del browser"," il giornale riporta le parole dell'avvocato di Liberty Megan Goulding.

L'avvocato ha inoltre aggiunto che "l'MI5 ha cercato di nascondere i propri errori fornendo informazioni errate ad un commissario incaricato dalle autorità per condurre indagini preliminari".

Si osserva che questo problema è passato alla ribalta nel gennaio 2016. Tuttavia il commissario autorizzato a condurre indagini preliminari Adrian Falford aveva richiamato l'attenzione sugli errori dell'MI5 nell'utilizzo dei dati all'inizio di quest'anno. In una lettera che il controspionaggio invia a Falford, si sostiene che l'agenzia non sapeva quali dati avesse archiviato.

Il funzionario ha affermato che il modo in cui l'agenzia gestiva le informazioni era "indubbiamente illegale".