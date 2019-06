Biologo russo vuole creare bambini OGM entro la fine dell’anno

Il dott. Rebrikov ha rivelato che considera la possibilità di effettuale l’impianto di embrioni geneticamente modificati entro la fine dell’anno, se riceverà i relativi permessi.

L’esperimento sarà finalizzato a modifiche il gene CCR5, sul quale in passato ha lavorato il biologo cinese He Jiankui, che ha provocato uno scandalo mondiale dichiarando, il novembre scorso, di aver creato i primi bambini geneticamente modificati al mondo.

Secondo il dott. Rebrikov il suo metodo di modificazione del gene sarà migliore, meno rischioso e più giustificabile e ammissibile per la società dal punto di vista etico. Il biologo ha intenzione di disattivare il gene che codifica la proteina responsabile della penetrazione del virus HIV nelle cellule dell’organismo. L’operazione sarà svolta in embrioni da impiantare nell’utero delle madri sieropositive per diminuire il rischio di trasmissione della malattia ai nascituri.

Gli studiosi cui Nature ha chiesto un parere scientifico sulla procedura si sono detti preoccupati in quanto la tecnologia di modificazione del genoma che il dott. Rebrikov ha in programma di usare non sarebbe ancora pronta. Inoltre sorgono dubbi di carattere etico sulla possibilità di svolgere procedure di questo tipo.

Denis Rebrikov è dottore di ricerca in scienze biologiche, capo del laboratorio di genome editing al Centro nazionale di ricerca medica nel campo di ostetricia, ginecologia e perinatologia Kulakov e collaboratore scientifico dell’Università di ricerca medica russa nazionale Pirogov a Mosca.