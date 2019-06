Assange, USA presentano richiesta di estradizione al Regno Unito

Il Dipartimento di Giustizia USA ha presentato al Regno Unito una richiesta ufficiale di estradizione per il fondatore dell’organizzazione WikiLeaks Julian Assange, scrive The Washington Post.

Secondo l’accordo stipulato tra USA e Regno Unito sull’estradizione, la relativa richiesta doveva essre presentata entro due mesi dal giorno dell’arresto di Assange. Il fondatore di WikiLeaks è stato arrestato l’11 aprile nell’Ambasciata dell’Ecuador in Gran Bretagna.

L’accordo stabilisce anche che gli USA non possono sporgere ulteriori accuse oltre a quelle indicate nella richiesta di estradizione, a meno che non vengano commessi altri crimini dopo il trasferimento.

A inizio giugno il ministro degli Affari Esteri Jemery Hunt ha dichiarato che non ostacolerà l’estradizione di Assange. Il giornale Politico ha fatto notare che il Dipartimento di Giustizia USA non ha intenzione di accusare Assange per la pubblicazione di alcuni documenti della CIA di particolare importanza. Questa decisione è legata all’accesso ai materiali segreti e ai tempi limitati previsti dalle leggi USA per presentare le accuse.

Ad aprile 2019 l’Ecuador ha negato ad Assange la prolungazione del rifugio presso l’Ambasciata a Londra dove l’uomo aveva vissuto dal 2012. Subito dopo la polizia britannica, su richiesta delle autorità USA, lo ha arrestato. Le accuse presentate dal Dipartimento di Giustizia americano potrebbero portare a una pena massima di 175 anni di reclusione.