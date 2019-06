Il "Salvator Mundi" sarebbe sullo yacht del principe ereditario saudita

Il Salvator Mundi, quadro attribuito a Leonardo Da Vinci, forse si trova attualmente su uno yacht di proprietà dell'erede al trono dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. A fine marzo 2019 il New York Times ha comunicato che in quel momento non c'erano "informazioni su dove si trovi il quadro".

Il Salvador Mundi, quadro battuto nel 2017 all'asta da Christie's per una cifra record da 450 milioni di dollari, sarebbe attualmente su uno yacht del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Secondo quanto riporta il sito Artnet.com, citando due fonti anonime, il dipinto che viene attribuito a Leonardo Da Vinci si troverebbe a bordo dello yacht "Serene" di proprietà dell'erede al trono dell'Arabia Saudita.

Il sito afferma che il quadro rimarrà a bordo dello yacht fino all'inaugurazione di un nuovo complesso museale che deve essere creato nella regione di Al-Ula dell'Arabia Saudita.

Nel novembre del 2017 il quadro è stato battuto all'asta da Christie's a New York per 450 milioni di dollari. L'opera sarebbe stata acquistato dal principe saudita Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud per contro dell'erede al trono saudita Salman.