USA, telecamera a circuito chiuso riprende strana creatura (VIDEO)

“Allora, mi sono svegliata domenica mattina e ho visto questo sulla videocamera e sto cercando di capire... che diamine è?? Per prima cosa ho visto un'ombra che camminava dalla mia porta principale, poi ho visto questa cosa... qualcuno l’ho ha visto sulle proprie videocamere?? Le altre due videocamere, per qualche ragione, non lo hanno ripreso”, ha scritto la donna nella didascalia.

Il video è subito diventato virale su Facebook e, ad oggi, conta quasi 130.000 condivisioni.

Molti utenti hanno notato la somiglianza della creatura nel video con l'elfo Dobby della serie Harry Potter.