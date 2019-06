Selena Gomez è la personalità più popolare in Instagram

La cantante e attrice statunitense Selena Gomez è la personalità con la maggiore media di like per foto pubblicata su Instagram. Lo Hype Auditor ha nominato l'utente più popolare del social network Instagram. Lo riporta oggi il tabloid britannico The Sun, citando un’analisi HypeAuditor.

Selena Gomez, spiega la pubblicazione, non è la prima per numero di followers su Instagram, ma è la personalità che riceve più like ad ogni foto pubblicata sul social network: una media di 4,6 milioni di like per foto.

Seguono la modella statunitense Kylie Jenner, con una media di 3,6 milioni di like per foto; il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, con una media di 2,8 milioni di mi piace; il calciatore argentino Lionel Messi, con la media di 2,5 milioni di like; e la cantante statunitense Beyonce, con la media di 2,3 milioni di like.