Marte, prevista per questa estate la fine dei test del Mars Helicopter (VIDEO)

Test e collaudi del veicolo senza equipaggio Mars Helicopter, progettato per la missione Mars 202", sarà completati quest'estate. Lo riferisce il sito internet del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Il velivolo senza equipaggio Mars Helicopter sarà inviato su Marte nel luglio del 2020, insieme a un nuovo rover, nel quadro della missione Mars 2020. La sua missione sarà dimostrare di riuscire volare nell'atmosfera rarefatta di Marte, e allo stesso tempo essere manovrato in remoto dalla Terra.

Il drone pesa 1,8 chilogrammi ed è dotato di un rotore coassiale, cioè di due pale montate una sopra all’altra che girano in due direzioni diverse. Delle batterie agli ioni di litio, ricaricabili tramite pannelli solari, forniranno l’energia necessaria al funzionamento del motore. A bordo dell’apparecchio non ci sarà attrezzatura scientifica, ma solo una telecamera per la trasmissione di immagini ad alta risoluzione.

Si prevede che, entro un mese dall'arrivo su Marte, il drone compia dei brevi voli della durata di trenta secondi ad un’altitudine che aumenterà di volta in volto di tre metri. In seguito, il drone dovrà compiere ameno cinque voli da novanta secondi ad un'altezza di diverse centinaia metri.

Il dispositivo è già stato testato in condizioni che imitano l'atmosfera di Marte si trova al Jet Propulsion Laboratory della NASA per ulteriori test e modifiche. Alla fine di questi collaudi, il drone sarà integrato al rover.