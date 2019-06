Ricerca, scoperto un metodo per produrre carburante in modo “pulito”

Un team di ricercatori svizzeri e norvegesi ha proposto un nuovo metodo “pulito” per produrre carburante per auto e navi: costruire isole di pannelli solari e inviare l'elettricità generata a una fabbrica galleggiante che estrarrà CO2 dall'acqua per ottenerne metanolo. Lo riporta Ars Technica.

Secondo lo studio, un’isola del diametro di 100 metri produrrà una media di 24 MW. Dovrebbero esserci in totale 70 isole di questo tipo. La nave di elaborazione disporrà di batterie per immagazzinare l'energia in eccesso, in modo che il processo di produzione del metanolo possa continuare anche di notte. La maggior parte dell'energia andrà ai processi di desalinizzazione ed elettrolisi.

Gli scienziati sostengono che sia più facile estrarre CO2 dall'acqua di mare che dall'aria, perché la concentrazione di anidride carbonica nell'oceano è 125 volte superiore. Un dispositivo prototipo ridurrà il livello di acidità dell'acqua ed estrarrà il CO2 attraverso speciali filtri.

L'elettrolisi risultante di idrogeno e anidride carbonica produrrà metanolo mediante idrogenazione di CO2. Il sistema produrrà 15.300 tonnellate di metanolo all'anno.

Al fine di sostituire tutti i combustibili fossili necessari per il trasporto, l'umanità avrà bisogno di 170.000 isole del genere. Anche posizionate solo dove c'è abbastanza sole e le onde non superano i due metri.

Gli esperti statunitensi hanno già calcolato la quantità di elettricità che potrebbero portare le centrali solari fotovoltaiche se installate in tutto il paese: 24.000 stazioni sulla superficie dei bacini idrici potrebbero fornire il 10% del fabbisogno elettrico nazionale.