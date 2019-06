Iran, presentato nuovo sistema di difesa aerea di produzione nazionale (VIDEO)

Oggi il ministro della difesa iraniano Amir Khatami ha presentato, nel corso di una cerimonia a Teheran, il sistema antiaereo Hordad-15, interamente progettato e costruito in Iran. Lo riferisce l’agenzia Tasnim.

Il nuovo sistema di difesa aerea è in grado di colpire diversi tipi di obiettivo, come aerei militari e droni, con i missili iraniani Sayad-3, entro un raggio di 150 chilometri. Contemporaneamente è in grado di colpire sei bersagli, ha aggiunto il ministro.

⭕️ سامانه #پدافند_هوایی پیشرفته «۱۵ خرداد» رونمایی شد



💢 سامانه پدافند هوایی «۱۵ خرداد» ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی رونمایی و تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد. pic.twitter.com/kHzN40Qs2C — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 9 июня 2019 г.

​Khatami ha spiegato che l’Hordad-15 è anche in grado di rilevare bersagli stealth nel raggio di 85 chilometri e di colpirli nel raggio di 45 chilometri.

Egli ha inoltre osservato che la mobilità del sistema consente ai militari di attivarlo in meno di 5 minuti.

Il sistema Hordad-15 è già ufficialmente entrato in servizio.