Incontro tra Xi Jinping e Putin, svelati i momenti informali

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha effettuato una visita ufficiale in Russia dal 5 al 7 giugno e condotto delle trattative con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il vertice ha portato, tra le altre cose, a una dichiarazione congiunta sul rafforzamento della stabilità strategica globale nell’epoca contemporanea. Dopo gli eventi legati alla visita ufficiale a Mosca, Xi Jinping si è diretto a San Pietroburgo, dove ha partecipato al Forum Economico Internazionale.

“Durante queste conversazioni, durante i viaggi così, spesso si parla di cose molto importanti che riguardano sia le relazioni bilaterali che gli affari internazionali. A volte ci si accorda sulle posizioni a cui attenersi nelle questioni di più alta responsabilità dell’agenda internazionale… E a volte queste conversazioni diventano ancora più importanti dal punto di vista del contenuto delle trattative ufficiali”, ha detto Peskov.

Secondo il portavoce ufficiale, per Putin l’organizzazione della parte non ufficiale del programma del soggiorno di Xi Jinping aveva grande importanza in quanto il presidente russo avrebbe mostrato all’ospite la sua città natale.

“Tutto il programma, specialmente la parte informale, era intessuta di momenti speciali. Per Putin questo era molto importante perché mostrava la sua amata città natale”, ha raccontato.

Dmitrij Peskov ha aggiunto che durante la passeggiata dei due leader lungo la Neva si sono verificati anche molti momenti spontanei. Per esempio Putin e Xi Jinping hanno visitato l’incrociatore Aurora, risalente al 1900 e trasformato ora in museo galleggiante. È stato Xi Jinping a proporre di visitarlo.

“Avevano in programma di arrivare all’Aurora e poi ritornare indietro verso l’Ermitage, ma hanno deciso di entrare nell’Aurora”, ha raccontato Peskov.