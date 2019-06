Palestinesi criticano ambasciatore USA su costa ovest del Giordano

In un’intervista al New York Times Friedman ha detto che secondo il suo parere “in particolari condizioni” Israele “ha il diritto di mantenere una qualche parte (della costa occidentale del Giordano, ndr), ma difficilmente tutta la costa occidentale”.

Il sito di Hamas riporta che il rappresentante del movimento Hazem Kasem ha criticato le affermazioni dell’ambasciatore statunitense che “sottolineano l’interesse degli USA all’oppressione israeliana”.

“Le dichiarazioni dell’ambasciatore USA corrispondono completamente alle vedute dell’ala destra estremista israeliana… E riflettono il mancato rispetto degli USA rispetto ai paesi arabi”, ha aggiunto Kasem.

A sua volta il segretario generale dell’OLP Saeb Erakat ha scritto sul suo profilo Twitter che l’ambasciatore USA in Israele è “ambasciatore dei coloni”.

Secondo Erekat, Friedman “crede veramente” di sapere più dei palestinesi “di cosa hanno bisogno i palestinesi, a cosa ambiscono e in cosa sperano”.

Gli USA hanno in programma di presentare un piano per la regolazione della situazione in Medio Oriente, noto anche come “accordo del secolo”, al forum economico che si terrà in Bahrein il 25 giugno. La Palestina ha deciso di boicottare il forum dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e vi ha trasferito l’Ambasciata americana.

Washington ha avviato la progettazione dell’iniziativa di pace due anni fa con la guida del consigliere di Trump Jared Kushner e dell’assistente del presidente Jason Greenblatt. I media statunitensi hanno comunicato che il piano si focalizzerà sull’economia e gli investimenti.