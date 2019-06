“Aereo-proiettile” segreto USA pronto al primo volo

Le progettazioni relative al Celera 500L si sono svolte per circa 10 anni in regime di segretezza e la maggior parte delle sue caratteristiche non sono ancora note, ma il veicolo è stato avvistato diverse volte durante i test di velocità all’aeroporto della California Meridionale, scrive The Drive, e alcuni scatti sono stati pubblicati su Twitter.

Il modello è stato soprannominato “aereo-proiettile” per via della forma a goccia della fusoliera. Il mezzo, comandato da un solo pilota, potrà decollare e atterrare in qualsiasi aeroporto grazie alle particolarità della sua struttura.

Nel brevetto è indicata la velocità, intorno ai 740-820 km all’ora a un’altezza massima di 20 km.

Un altro aereo monomotore molto diffuso, il Pilatus PC-12, può raggiungere una velocità di soli 530 km all’ora e consuma un volume di carburante nettamente superiore: un gallone (circa 3,8 litri) per 8 km, mentre il Celera 500L ha lo stesso consumo per ben 50 km.

I progettatori sono certi che l’aereo farà breccia nel mercato dell’aviazione civile in quanto garantisce un notevole risparmio nei consumi rispetto ai concorrenti.