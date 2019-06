Ragazza bulgara ricorre ad una massiccia dose di chirurgia plastica per assomigliare a Barbie

La bulgara Andrea Ivanova, 26 anni, si è sottoposta a quindici interventi chirurgici in un solo anno per poter assomigliare alla bambola Barbie. Lo riporta il giornale online LADbible.

La ragazza ha affermato di voler assomigliare alla sua bambola preferita sin dall'infanzia. Così, dal 2018, ha fatto ricorso alla chirurgia plastica per 15 volte, solo per farsi gonfiare le labbra. Secondo lei, ora sembrano esattamente come quelle che ha sempre sognato.

"Non le ho contati, forse di più, almeno una volta al mese. Volevo solo le labbra come nelle foto", ha detto la Ivanova.

Visualizza questo post su Instagram #vbox7 :d :p Un post condiviso da Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) in data: 4 Giu 2019 alle ore 11:38 PDT

La ragazza si è, inoltre, sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva, e per sembrare più simile alla bambola si è fatta i capelli brillanti.

Come nota la pubblicazione, spesso gli utenti sui social network lasciano commenti negativi alle sue foto. Tuttavia la ragazza afferma di esserne indifferente, dal momento che si tratta di una sua scelta personale.