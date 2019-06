Gli USA potrebbero distrarre l’India dall’acquisto degli S-400 offrendole in cambio gli F-35

Gli Stati Uniti potrebbero cercare di persuadere l'India ad abbandonare il suo accordo con la Russia per l'acquisto di sistemi di difesa aerea S-400 offrendole in cambio i caccia di quinta generazione F-35. Lo riporta oggi l'Economic Times.

La pubblicazione sostiene che una delegazione di funzionari statunitensi è arrivata in India senza specificare il loro scopo. Tuttavia, finora, nessuna offerta ufficiale è stata presentata a Nuova Delhi, che, tra l’altro, non ha mai palesato l’interesse verso i caccia F-35.

In precedenza, l’emittente indiana NDTV, citando un anonimo alto funzionario del Dipartimento di stato americano, che le relazioni tra India e Stati Uniti potrebbero essere danneggiate dalla stipula di un accordo per l’acquisto dei sistemi S-400 con la Russia. In particolare, la fonte ha avvertito che potrebbe essere sospesa la cooperazione nel settore della difesa high-tech tra i due paesi, portando a guisa di esempio ciò che sta avvenendo con la Turchia per lo stesso motivo.

NDTV ha affermato che l'India non sarebbe automaticamente esentata dalle sanzioni CAATSA, come sostengono alcuni esperti, perché l’esenzione da queste sanzioni non è automatica ma dipende dalla decisione di una commissione che tratta ogni caso in modo specifico.

Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sulla Turchia affinché rinunciasse all’acquisto dei sistemi missilistici russi S-400, minacciando l’espulsione dalla NATO e il divieto d’acquisto dei caccia F35. Ankara ha dichiarato che non rinuncerà all’accordo con Mosca.