Il giornalista Ivan Golunov, arrestato ieri a Mosca, è stato ricoverato in ospedale

L’editorialista del giornale online indipendente Meduza, Ivan Golunov, arrestato ieri a Mosca per detenzione di stupefacenti, è stato ricoverato d’urgenza in uno degli ospedali della capitale russa.

"È sottoposto ad accertamenti nel reparto d’accettazione", ha detto un impiegato dell'ospedale.

Il direttore del gruppo russo per i diritti umani Agora, Pavel Chikov, ha affermato che Golunov è stato picchiato dai poliziotti, subito dopo l’arresto, presso il dipartimento di polizia. I medici sospettano una commozione cerebrale e diverse costole rotte.

Ivan Golunov è stato arrestato ieri mattina, con l’accusa di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento dell’arresto, nel suo zaino sono state trovate due bustine contenenti, in tutto, circa quattro grammi di metifeldrina.

Il legale rappresentante di Golunov, l’avvocato Dmitry Dzhulay, ha affermato che si tratta di una messa in scena per giustificare l’arresto, legato in realtà alle sue indagini giornalistiche: la droga infatti sarebbe stata piazzata dagli agenti al momento dell’arresto. Inoltre, ha denunciato i maltrattamenti subiti dopo l’arresto dal suo cliente da parte delle forze dell’ordine.

Il ministero dell’interno russo respinge fermamente le accuse di violenza, anche se oggi ha ammesso di aver pubblicato, per errore, delle foto legate ad un altro caso di droga al posto di quelle scattate presso l’abitazione del giornalista.