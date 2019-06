Imbarcazione lituana con matrimonio a bordo viola i confini russi

La polizia transfrontaliera lituana sta indagando su un incidente durante il quale un’imbarcazione da diporto avrebbe violato i confini marittimi russi nella Laguna dei Curi. Di questo parlano i media russi citando le parole di Gedrius Mishutis, rappresentante del ministero lituano preposto.

È emerso che il motore avrebbe smesso di funzionare e l’imbarcazione sarebbe stata trascinata dalla corrente in acque russe. Qui si sarebbe incagliata nella Laguna dei Curi. In seguito, l’imbarcazione sarebbe stata trascinata con un rimorchio fino a una stazione frontaliera nell’area russa della Laguna. Verso mezzanotte l’imbarcazione e i suoi passeggeri sono rientrati in Lituania.

Al momento il capitano, che è anche il proprietario dell’imbarcazione, ha ricevuto un ordine di comparizione presso la stazione transfrontaliera di Neringa per contribuire allo sviluppo delle indagini. Gli potrebbe essere comminata una sanzione amministrativa di un valore massimo di 300 euro per violazione involontaria dei confini.

