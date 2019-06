India: in due giorni più di 25 persone morte per il maltempo

In 22 regioni dello Stato sono rimasti vittime del maltempo più di 30 animali da allevamento e 16 case sono andate distrutte. Come osserva la rivista India Today, molte persone sono rimaste ferite in seguito alla caduta di pareti durante la notte.

Inoltre, per via del maltempo in alcune zone sono caduti cartelloni pubblicitari e gli alberi sono stati strappati via con le radici.

Stando alla rivista, per il maltempo sono rimaste senza elettricità diverse regioni dello Stato. Le autorità dell’Uttar Pradesh hanno diramato l’ordine di prestare soccorso alle persone colpite dal maltempo. Per le famiglie delle vittime è previsto un risarcimento materiale.