Circa 30.000 case senza elettricità in Francia causa maltempo

Circa 30.000 le case rimaste senza elettricità in Francia a causa del maltempo, comunica sabato il maggiore operatore dell’energia elettrica in Francia, Enedis, su Twitter.

“Alle ore 9:00 28.000 clienti sono senza energia elettrica. I nostri operatori sono impegnati a ripristinare il normale approvvigionamento”, afferma la società in un comunicato. Stando ai dati del canale televisivo BFM, si tratta delle regioni occidentali e centrali, nonché di Bretagna e Normandia.

#TempeteMiguel, Point à 9h00: 28000 clients privés d'électricité, nos équipes toujours mobilisées sur le terrain 👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭 pic.twitter.com/xzFzwlGi6Q — Enedis (@enedis) 8 июня 2019 г.

Venerdì il servizio meteorologico francese Météo-France ha dato l’allarme arancione per via del forte vento in 10 dipartimenti della costa occidentale del Paese. In singole zone il vento ha raggiunto velocità di anche 33 m/s.

Il maltempo venerdì ha fatto affondare un’imbarcazione di salvataggio con una famiglia a bordo. L’imbarcazione si trovava a 800 metri dalla costa della città portuale di Les Sables-d'Olonne, in Vandea nella parte occidentale del Paese. Stando al sindaco della cittadina, nell’incidente sono morti 3 membri dell’equipaggio.