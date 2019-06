Calciatore sammarinese Vitaioli: conosciamo tutti i tifosi che vanno in trasferta in Russia

Fabio Vitaioli, il difensore trentacinquenne della nazionale di San Marino; ha dichiarato di conoscere tutti e dieci i tifosi che saranno presenti sugli spalti durante la partita contro la nazionale russa a Saransk.

“San Marino é un paese piccolo, conosciamo tutti i tifosi in faccia. Saranno in dieci ad andare in trasferta”, ha affermato Fabio Vitaioli, il calciatore della squadra nazionale di San Marino.

“Domani la nostra squadra giocherà in una nouva atmosfera allo stadio nuovo. Ci impegneremo per far si che la partita sia interessante”, ha aggiunto il calciatore.

La gara del gruppo I delle qualificazioni a Euro 2020 tra Russia e San Marino si terrà domani, 8 giugno, allo stadio Mordovia Arena.